إصابة 9 مواطنين في انقلاب سيارتين بطريق العين السخنة

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أصيب 9 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي وسيارة نقل بطريق السويس – العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بتعرض سيارة ملاكي للانقلاب بطريق السويس- السخنة، وأنه تم الانتقال إلى موقع الحادث وتبين أنه يوجد أربع مصابين.

كما تعرضت سيارة نقل للانقلاب بطريق العين السخنة بالقرب من منطقة المحاجر وأصيب خمس أشخاص.

وقامت قوات شرطة تأمين الطرق ومرور السويس بإزالة آثار حادث السيارة من الطريق عقب الحادث.

وقال مصدر طبي، إن المصابين في الحادثين تم نقلهم إلى مستشفى السويس وتم القيام بعلاجهم.