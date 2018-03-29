سلوان ستيفنز تصعد لنهائي بطولة ميامي للتنس

واصلت الأمريكية سلوان ستيفنز مغامرتها في منافسات فردي السيدات ببطولة ميامي لأساتذة التنس – ذات الألف نقطة – عقب تأهلها للمباراة النهائية للبطولة، إثر فوزها اليوم الخميس على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في الدور قبل النهائي للمسابقة.

قلبت ستيفنز، المصنفة الثالثة عشر للبطولة، تأخرها في المجموعة الأولى أمام أزارينكا، بعدما حسمت المجموعتين الثانية والثالثة لصالحها، لتفوز بنتيجة 3 / 6 و6 / 2 و6 / 1.

تلعب ستيفنز في المباراة النهائية مع الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي ستجمع بين اللاتفية يلينا أوستبنكو والأمريكية دانييلا كولينز..

يذكر أن ستيفنز، الفائزة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينج ميدوز) في العام الماضي، ضمنت تواجدها ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل.

كانت ستيفنز أطاحت بعدد من نجمات اللعبة البيضاء في البطولة، حيث تغلبت على الإسبانية جاربيني موجوروزا، المصنفة الثالثة عالميا في دور الستة عشر، قبل أن تجتاز عقبة الألمانية أنجيليكه كيربر في دور الثمانية.