أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في الإسماعيلية، برئاسة المستشار نجاتي حبيب رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، عن أن إجمالي عدد الناخبين في المحافظة 833779 ناخبا، بنسبة حضور 42%، وبلغت الأصوات الصحيحة 249741 صوتا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 27316 صوتا، وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 241217 صوتا، وحقق موسى مصطفى موسى 8524 صوتا.

وفي حي أول الإسماعيلية، حضر 16408 آلاف من إجمالي 42551 صوتا ممن لهم حق التصويت، وحصل عبدالفتاح السيسي على 14 ألفا و48 صوتا، مقابل 551 صوتا لموسى مصطفى موسى، بجانب 1809 أصوات باطلة.

وفي حي ثان، بلغ إجمالي من أدلوا بصوتهم 59921 صوتا من إجمالي 167350 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 5937 صوتا، وحصل عبدالفتاح السيسي على 5176251 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 22225 صوتا.

وفي حي ثالث، حضر 34725 صوتا من إجمالي من لهم حق التصويت وعددهم 86245 صوتا، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 4745 صوتا، وحصل عبدالفتاح السيسي على 28 ألفا و655 صوتا، في مقابل 13339 صوتا لموسى مصطفى موسى.

وبلغت أعداد التصويت بمركز ومدينة أبوصوير 35030 صوتا من إجمالي 64 ألفا و171 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 2134 صوتا وحصل عبدالفتاح السيسي على 32 ألفا و15 صوتا مقابل 881 صوتا لموسى مصطفى موسى.

وفي مركز ومدينة فايد حضر 31 ألفا و730 صوتا من إجمالي 80 ألفا و328 صوتا، وبلغت إجمالي الأصوات الباطلة 2179 صوتا، وحصل عبدالفتاح السيسي على 28 ألفا و727 صوتا، مقابل 824 صوتا لموسى مصطفى موسى.

وفي مدينة ومركز القنطرة غرب، حضر 38 ألفا و859 صوتا من إجمالي 90 ألفا و4299 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 2408 أصوات، وحصل عبدالفتاح السيسي على 34 ألفا و993 صوتا، مقابل 958 صوتا لموسى مصطفى موسى.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، حضر 33 ألفا و183 صوتا من إجمالي 71 ألفا و622 صوتا، والذي يعد أعلى نسبة تصويت في الانتخابات بدوائر المحافظة، وبلغت الأصوات الباطلة 2152 صوتا، وحصل عبدالفتاح السيسي على 30 ألفا و246 صوتا مقابل 790 صوتا لموسى مصطفى موسى.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، حضر 33 ألفا و183 صوتا من إجمالي 39 ألفا و482 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 1489 صوتا، وحصل عبدالفتاح السيسي على 14 ألفا و667 صوتا مقابل 515 صوتا لموسى مصطفى موسى.

وفي مركز الإسماعيلية، حضر 39 ألفا و418 صوتا من إجمالي 99 ألفا و54 صوتا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و364 صوتا، وحصل عبدالفتاح السيسي على 34 ألفا و733 صوتا، مقابل 1288 صوتا لموسى مصطفى موسى.

وفي مركز ومدينة القصاصين، حضر 27 ألفا و933 صوتا من إجمالي 62 ألفا و494 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 1102 صوت، وحصل عبدالفتاح السيسي على 23 ألفا و451 صوتا مقابل 492 صوتا لموسى مصطفى موسى.