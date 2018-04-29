زعيم كوريا الشمالية يعتزم إغلاق موقع التجارب النووية الشهر المقبل

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" يعتزم إغلاق موقع التجارب النووية في البلاد في مايو المقبل، وسيكشف عن تلك العملية أمام خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



وقال يون يونج تشان، المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية، إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال لقاء القمة مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي يوم الجمعة الماضي.



وقال يون إن كيم قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلم أن (كيم) "ليس هو الشخص" الذي يطلق صواريخ تجاه الولايات المتحدة.



وأضاف يون أن بيونج يانج تخطط لإعادة ضبط منطقتها الزمنية الحالية لتتطابق مع توقيت سول. وكانت كوريا الشمالية قد قامت بتأخير توقيتها الرسمي 30 دقيقة عن توقيت سول في عام 2015.