«العليا للحج»: 120 ألف مواطن تقدموا لقرعة الحج السياحي

كشفت مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أن عدد الذين تقدموا لقرعة الحج السياحى التى من المقرر أن تقام الثلاثاء المقبل اقترب من 120 ألف مواطن قبل إنهاء إجراءات التسجيل منتصف ليلة أمس، وأنه سيتم اليوم الأحد إعلان العدد الرسمى الذى تقدم للقرعة.



وأضافت المصادر أن عدد المتقدمين للبرامج الاقتصادية "البرى والاقتصادى طيران" شكلوا النسبة الأعلى من المتقدمين، بينما تراجع أعداد المتقدمين لبرامج الـ4 و 5 نجوم.



وقالت المصادر إن عدد الذين تقدموا للحج السياحى خلال العام الماضى بلغ 108 ألف.. لافتة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 36 ألف مواطن بين المتقدمين لأداء الحج يوم الثلاثاء المقبل.



وأشارت المصادر إلى أن عدد الشركات المنظمة لرحلات الحج هذا العام بلغ 1963 شركة سياحية.



كانت اللجنة العليا للعمرة والحج قد قررت تشكيل وفد مصغر من أعضاء اللجنة برئاسة مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين للسفر إلى المملكة العربية السعودية فور الانتهاء من إجراء قرعة الحج السياحى التى ستجرى منتصف شهر شعبان الحالى الموافق 1 من مايو المقبل لعقد اجتماع مع مسئولى وزارة الحج لشئون العمرة والحج للوقوف على آخر الترتيبات والتجهيزات الخاصة بفترة توثيق عقود سكن الحجاج، وكذا المناقشة حول موعد انتهاء فترة التوثيق والمحدد بـ29 شعبان، وذلك حتى تتمكن الشركات السياحية من انهاء اجراءاتها على المسار الالكترونى فى الوقت المناسب بسهولة ويسر.



كما قررت اللجنة العليا منح الشركات السياحية (رؤساء التضامن) اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمسار الإلكترونى اعتبارًا من 20 شعبان الحالى، وذلك حتى تتمكن الشركات من إنهاء إجراءات حجز السكن وتفعيل حساباتها البنكية بالمملكة العربية السعودية، والحصول على رقم المرور الخاص بالسداد الإلكترونى لتحويل قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالأراضى السعودية.