«إسماعيل» يستقبل عددا من وزراء الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية العرب

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، وزراء الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية في كل من السعودية، سلطنة عمان، السودان، المغرب، فلسطين ، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات الدورة رقم 107 لأعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي تعقد حالياً بمصر بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ورحب رئيس الوزراء ، خلال اللقاء ، بأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤكداً حرص الدولة على دعم مسيرة وجهود المنظمة لتعزيز أوجه التنمية والإصلاح الإداري بمختلف الدول العربية وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المتكاملة في تلك الدول.

وشدد إسماعيل على دور منظمة التنمية الإدارية المحوري في وضع الاستراتيجيات والبرامج لتطوير أساليب الإدارة والارتقاء بها تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة هذا فضلاً عن تعزيز العمل العربي المشترك في هذا الصدد ، وصولاً لبناء كوادر إدارية عربية ذات خبرات عالمية.

وتناول الاجتماع استعراض عدد من الأفكار المتعلقة بتطوير العمل داخل المؤسسات الإدارية والحكومية وأساليب اﻻستفادة من الطاقات البشرية الموجودة بتلك المؤسسات من خلال تبادل الخبرات وتحديث نظم العمل واتباع أساليب الإدارة الحديثة للارتقاء بأداء الموظفين ، وكذا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جهتهم، أكد وزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية العرب على ضرورة الاستمرار في دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة وتبادل الخبرات بين الدول العربية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التنمية الإدارية..مشددين على أهمية دور الإدارة الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمختلف البلدان.

ووجه الوزراء ، في الوقت نفسه ، الشكر لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال واستضافة أعمال الدورة 107 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.