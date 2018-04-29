مستشار رئيس الوزراء: نقدم الدعم لأسرة ألف شهيد و7 آلاف مصاب

قال اللواء محمد عبدالمنعم مستشار رئيس الوزراء لشئون ملف الشهداء والمصابين، إن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يقدم الدعم لنحو ألف أسرة شهيد و7 آلاف مصاب على مستوى الجمهورية في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على ضم شهداء الحوادث الإرهابية وضحايا الكوارث والأزمات وشهداء الجيش والشرطة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعدد من أسر الشهداء والمصابين بمحافظة المنيا اليوم الأحد، وذلك بحضور عصام البديوي محافظ المنيا.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء، أن خطة الرعاية المستقبلية لأسر الشهداء والمصابين، سوف تتضمن التوسع في افتتاح مكاتب إقليمية داخل المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين؛ تيسيرًا على أسر الشهداء والمصابين، والتعاقد مع مستشفيات كبرى لعلاج أسر الشهداء والمصابين على نفقة المجلس، وإنشاء عيادتين للرجال والنساء بالاستعانة بنخبة متخصصة من الأطباء، وشراء سيارة إسعاف حديثة مجهزة بأحدث الأجهزة؛ لنقل الحالات الصعبة من المصابين إلى المستشفيات.

كما ستضم الخطة، إنشاء قاعة تأهيل نفسي لأسر الشهداء والمصابين بالاستعانة بنخبة متخصصة في مجال الطب النفسي، وإنشاء صالة جمانيزيوم لتأهيل مصابي العجز الكلي، مع التوسع في تفعيل إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية والجامعية الحكومية والخاصة، وإنشاء قاعة لتعليم الكبار ومحو الأمية وإنشاء بوابة إلكترونية لتقديم خدمة أفضل لأسر الشهداء والمصابين إلى جانب إنشاء خط ساخن لتلقي مقترحات أسر الشهداء والمصابين.

واستعرض خلال اللقاء، الخدمات التي يقدمها المجلس بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة من خلال صرف المعاشات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مجال الوظائف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والخدمات الترفيهية والاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والخدمات التموينية والإسكانية.

من جانبه، قال عصام البديوي محافظ المنيا، إن الوطن لا ينسى عظمائه من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء له، مؤكدًا أن الدولة تحرص على وضع الضوابط ليتسنى للمجلس تذليل كافة الصعوبات أمام أسر الشهداء والمصابين، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لهم اعترافًا منها بأنه حق وواجب على الدولة رعاية أسر الشهداء والمصابين وإيمانًا بدورهم كقوة أساسية في نهضة وتنمية المجتمع.

وفى نهاية اللقاء، تم تسليم كروت ونماذج للتعارف على أسر الشهداء، والمصابين من قبل المجلس؛ لتسهيل الخدمات المقدمة لهم.