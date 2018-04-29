علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس الماضي، وانتهت بفوز القلعة البيضاء 2-1 بالجولة الـ34 للدوري المصري، في البطولة التي حسمها الأهلي لصالحه للمرة الـ40 في تاريخه.



وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس السبت، إنه بالنسبة له كمشجع زملكاوي وصفه بأنه عنيفًا وقويًا، يرى أن الفوز على النادي الأهلي هو البطولة بعينها.



وتابع: «كل الذين يقولون "من نفسكم مرة" ويتساءلون حول مدى استفادتنا من الماتش، أحب أقولكم إننا كل عام لا نحصل على الدوري المصري ولا بطولة أبطال إفريقيا، ولا نرغب في الدوري أو الكأس، لكننا نطمح لهزيمة الأهلي، لذلك الفوز عليه هو البطولة بالنسبة لنا».



وأضاف أنه تم ترتيب مصر على أن يبقى الزمالك في هذا الوضع، معقبًا: «لكن النصر على الأهلي جعلني أشعر أننا عائدون، فائزون وقادمون، وكان إشارة إلى أن القلعة البيضاء لن تسمح بعد ذلك بأي هزيمة أو تراجع».



وواصل: «ما فعله لاعبي الزمالك إنجاز عظيم، أنا بس عندي مشكلة مع شورتات اللاعبين، لكنها ليست بمشكلة كبيرة، وسنتواصل مع إدارة النادي قريبًا بهذا الشأن»، ناهيًا حديثه بتهنئة مشجعي القلعة البيضاء على الفوز، بقوله «مبروك كسبنا ودي مش مرات كتيرة بتحصل».



يُذكر أن مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت الخميس الماضي، في الجولة الـ34 للدوري المصري، انتهت بفوز القلعة البيضاء 2-1، في البطولة التي حسمها الأهلي لصالحه للمرة الـ40 في تاريخه.



