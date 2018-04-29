مصدر بـ«التموين»: حظر تخزين الأقماح فى صوامع القطاع الخاص

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة تدراكت عدد كبير من الأخطاء التى وقعت بها خلال السنوات الماضية فيما يخص ملف توريد القمح، وبالتالى وضعت بعض الضوابط التى من شأنها المحافظة على أموال الوزارة ومحاصيل المزارعون.

وأضاف لـ«الشروق»، اليوم: «الضوابط الجديدة لموسم توريد القمح، حظرت تخزين الأقماح الموردة فى الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاذ جميع المساحات المملوكة للقطاع العام، لتدارك أخطاء المواسم الماضية».

وأشار إلى أنه حال امتلاء جميع المساحات الحكومية، يجوز حينها تأجير صوامع القطاع الخاصة بشرط أن تكون الجهات الحكومية هى المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع وإدارتها بشكل كامل من خلال موظفيها.

وأوضح أن السعات التخزينية المتاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد عن 4.2 ملايين طن قمح، فى حين أن اجمالى الكميات المتوقع تسلمها من الموردين والمزارعين 4 ملايين طن قمح.