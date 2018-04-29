«شكري»: اقترحنا أكثر من تاريخ للتفاوض مجددا حول سد النهضة ولم نجد استجابة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «مصر تحرص على أن يتم التعامل مع قضية سد النهضة، وفقًا للتوجيه الذي صدرعن زعماء مصر وإثيوبيا والسودان، خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية، في يناير الماضي».

وأوضح «شكري»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، مساء الأحد، أن «الاجتماعات بين الدول الثلاث تأخرت، خلال الفترة الماضية؛ بسبب تطورات الأوضاع في إثيوبيا، وتم عقد جلسة في الخرطوم، وكانت مختصرة، وشهدت وجود تفاهم بين الدول الثلاث».

وجدد حرص مصر على الإسراع في وتيرة المفاوضات، وخاصة بعد الانتظار لمدة ثلاث سنوات، منذ توقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم، قائلًا: «بعد جولة الخرطوم اقترحنا عقد جولة أخرى يوم 20 إبريل الجاري، ولم نجد استجابة من أي طرف، وبعد ذلك اقترحنا عقد جولات أيام 27 أو 28 إبريل، وكذلك أيضًا أيام 3 و4 مايو المقبل، ولم نجد أيضًا أي استجابة».

وأضاف أنه «تم طرح هذه التواريخ من مبدأ حرص مصر واهتمامها بهذا الملف، ورغبتها في تنفيذ اتفاق المبادئ، قبل أن نجد أنفسنا أمام وضع يجب التعامل معه في فترة قصيرة».