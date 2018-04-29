برلماني أردني: الإرهاب «آفة» قد تنهي عالمنا بشكل لا يحمد عقباه

قال رائد الخزاعمة نائب بالبرلمان الأردني، إن الإرهاب هو آفة ظهرت على السطح في الوقت الراهن، وأصبحت ظاهرة يجب على الجميع التنسيق المستمر لمحاربتها، مستطردا: «الإرهاب هو فكر وعمل يؤلم الجميع ومن لم يتأذ اليوم، سيكون غدا، فالجميع أهداف لهذا الفكر، ويجب الوقوف يد بيد لمحاربة تلك الآفة التي قد تنهي عالمنا بشكل لا يحمد عقباه».

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة في مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبدالعال رئيس الجمعية، حول «مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية».

وتابع: «نحن كدول لم نقم بدور حقيقي في محاربة هذا الفكر المتطرف، والعديد من الدول لم تقم بواجبها الحقيقي لمساعدة بعضها البعض لمحاربة الفكر المتطرف، وهناك دول أنابت عن العالم أجمع للدفاع عن العالم في مكافحة الإرهاب، ومحاربة هذا الفكر هو عبارة عن أمان لبلدانكم وعاصماتكم، وتحملنا الكثير لمحاربة هذه الآفة».

واستطرد: «تحملنا كميات ضخمة من اللاجئين وتقاسمنا معهم لقمة العيش وقسمنا ظهر مواطننا من أجل أن يعيشوا بأمان على الأرض الأردنية، ويتمتعوا بصحة وتعليم، وأمن وأمان، ولو تركنا هذه المجموعات دون أن نبذل ما في وسعنا من أجل ترقيتهم ومساعدتهم، هناك 4 ملايين لاجىء تخيلوا لم يجدوا الدعم المطلوب، وهذا يعني أن هناك 100 ألف حزام ناسف سيضرب عالمكم، ومعظمنا تخلى عن بعض».

واستكمل عضو البرلمان الأردني حديثه، قائلا: «نعم صحيح الفقر والجوع وقلة الحريات تؤدي إلى تكوين فكر منحرف، لكن ونحن في 2018 مازلنا نتحدث عن احتلال دول لدول، إن الظلم لا يولد إلا إرهاب وعنف، اسعوا جميعا لرفع الظلم في كافة أنحاء العالم من أجل أن نعيش جميعا في سلام، وإن لم نتحد اليوم ونعمل كمنظومة موحدة لمواجهة هذا الفكر الضال المنحرف فجميعنا ليس في أمان وسيأتي علينا الدور الواحد تلو الآخر».