برلماني يطالب بمحاسبة وزير التنمية المحلية بسبب أزمة أمطار التجمع

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إنه لم تكن هناك عربات شفط مياه في منطقة التجمع الخامس بعد 24 ساعة من أزمة تجمع مياه الأمطار، معقبًا: «وزير التنمية المحلية لازم يتحاسب».



وتساءل «الكومي»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس السبت، عن وجود عربات شفط المياه وشركات النظافة وآليات حل الأزمة، موجهًا الخطاب لوزير التنمية المحلية، بقوله: «أين أنت؟ لم تكن موجودًا».



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي «يجري بسرعة الصاروخ»، بينما يسير المسؤولون كـ«السلاحف»، مستطردًا: «نريد من وزير التنمية المحلية الإجراءت التي تمت لإنشاء شركة النظافة الجديدة، وتوضيح الآليات التي ستخلصنا من مشاكل القمامة».



وأوضح أن الوزارات من المفترض أن تعمل مع بعضها في نظام كـ«التروس» وتشترك في تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى وجود مسؤوليات مشتركة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية.



وأشار إلى انسداد مصارف المياه وقت أزمة التجمع الخامس وعدم وجود مصارف كافية، معتبرًا ما حدث بالقاهرة الجديدة رغم تشييدها منذ 15 عامًا «كارثة»، حسب تعبيره.



وشدد على ضرورة محاسبة الذين استلموا تلك المدينة منذ 15 عامًا، مضيفًا: «لا بد أن يُحبَسوا ويُحوّلوا للنيابة العامة، حتى إذا أحيلوا على المعاش، لأن هذا إهدارًا للمال العام وسرقة علنية».



يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.



