«عبدالعال» يعلن تسلم البرلمان الأوروبي رئاسة «جمعية من أجل المتوسط»

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن تسلم البرلمان الأوروبي رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بعد أن تولتها مصر منذ مايو الماضي.

وشهد مجلس النواب على مدار يومي أمس السبت واليوم الأحد، القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وانعقاد الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط؛ لمناقشة «مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية».

وطالب أعضاء الجمعية، في كلماتهم، بضرورة وجود خطط استرتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب، والتصدي للرسائل المتطرفة عبر الإنترنت، وسط إشادات بدور مصر في مواجهة الإرهاب.