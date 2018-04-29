إصابة 12 شخصا في تبادل لإطلاق النار في مركز تجاري بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية عن إصابة 12 شخصا، حالة اثنين منهم خطيرة، في تبادل لإطلاق النار في مركز تجاري.

ووفقا لبيان رسمي صادر اليوم الأحد، فإن المهاجمين أطلقوا الرصاص في حانة بمركز (بلازا مارينا) في مدينة كويرنافاكا الواقعة وسط البلاد، ورجح البيان أن يكون الهجوم بدافع الانتقام.

وأفادت تصريحات لسلطات الأمن، في ولاية موريلوس، بأن بعض الجناة كان قد تم طردهم من الحانة، بعد مشاجرة وقعت قبل ساعة من الهجوم.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا للعنف مرة أخرى في المكسيك، وترجع هذه التطورات بالدرجة الأولى إلى عصابات الجريمة المنظمة (مافيا)، وتفيد البيانات الرسمية بأن عدد جرائم القتل في البلاد وصل في عام 2017 إلى أكثر من 29 ألف جريمة، وهو أعلى عدد لجرائم القتل في العقدين الماضيين.