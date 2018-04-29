نائب رئيس الوزراء الكويتي يستقبل رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له

أقام نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، أنس الصالح، السبت، حفل استقبال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري والوفد المرافق له، بحضور المستشار رئيس محكمة التمييز الكويتية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ورئيس الفتوى والتشريع بدولة الكويت ولفيف من رجال القضاء، بالإضافة إلى سفير مصر بالكويت.



وصرح المستشار محمد رسلان، أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، بأن حفل الاستقبال جاء على هامش عقد الملتقى العلمي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري والذي يعقده الاتحاد بالكويت تحت رعاية وزير العدل الكويتي.



ويشارك المستشار أحمد أبو العزم في الملتقى علي رأس وفد قضائي رفيع المستوى برئاسته وعضوية المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإدراي، والمستشار أحمد أبو النجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار محمد حسام رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا.