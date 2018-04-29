خطة استعدادات منتخبات الجودو لبطولة إفريقيا ودورة البحر المتوسط

يواصل منتخبنا الوطنى للشباب والشابات للجودو استعداداته القوية لخوض منافسات البطولة الإفريقية التى تستضيفها بروندى خلال من 6 وحتى 15 مايو المقبل ، وذلك خلال معسكر الأعداد الذى يقيمه المنتخب فى المركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ومن المنتظر أن يشارك المنتخب فى البطولة الأفريقية ببعثة مكونة من 22 فردا بواقع رئيس بعثة ومدير فني واثنين مدربين وحكم دولى مرافق بالإضافة إلى 16 لاعبا ولاعبة سيتم اختيارهم من بين اللاعبين المتواجدين فى المعسكر .

ومن المنتظر أن يضم منتخب الشباب اللاعبين مصطفى محمد فكرى وزن 55 كيلو جراما ، ومحمد حسن شعبان وأسامة محمد عبد المنعم وزن 60 كيلو جراما ، ومحمد رفعت عبد الفتاح وزن 66 كيلو جراما ، وعبد الرحمن محمد عبد الغنى وزن 73 كيلو جراما ، وزياد أيمن إبراهيم ومحمد محمد عزاز وزن 81 كيلو جراما ، ومحمد ناصر وزن 90 كيلو جراما ، و زهيرى شريف وأحمد كامل صبحى وزن 100 كيلو جرام ، وهادى محمد فتحى وزن فوق 100 كيلو جرام ، ويضم منتخب الشابات اللاعبات ماريهان ياسر السيد وزن 44 كيلو جراما ، ومريم محمود حسين وزن 48 كيلو جراما ، وأسماء عبد المنعم وزن 52 كيلو جراما ، و الشيماء عبد المنعم وزن 57 كيلو جراما ، وسلمى سامر شعبان وزن 63 كيلو جراما ، ونوران كامل شفيق وزن 78 كيلو جراما .

كما يستعد منتخب الناشئين والناشئات لنفس البطولة الأفريقية ، ولكن تقام المنافسات خلال الفترة من 6 وحتى 14 مايو المقبل ، وتضم البعثة 20 فردا ، بواقع رئيس للبعثة وثلاثة مدربين ، و6 لاعبا ولاعبة ، واللاعبون هم محمد أحمد عبد الفتاح وزن 50 كيلو جراما ، وأحمد أشرف حافظ وزن 55 كيلو جراما ، وجاسر مصطفى وزن 63 كيلو جراما ، وأحمد فؤاد رأفت وزن 73 كيلو جراما ، وعمر هاشم العيسوى ومحمد طارق عظمة وأحمد رشدى وزن 81 كيلو جراما ، وسيف الله ياسر الطيب وعبد الرحمن محمد سعيد وزن 90 كيلو جراما ، وأحمد فرج وبلال فايد وزن فوق 90 كيلو جراما ، وأما اللاعبات فهن ، تقى تامر رشدى وزن 48 كيلو جراما ، وآلاء محمود صلاح وزن 52 كيلو جراما ، ورحمة إبراهيم الديب وزن 57 كيلو جراما ، وسلمى سامر شعبان وزن 63 كيلو جراما ، وسلمى محمد مصطفى وزن 70 كيلو جراما ، والاء مسعد محمد وزن فوق 70 كيلو جراما .

و من ناحية اخرى يستعد منتخبنا الوطنى الاول بقيادة باسل الغرباوى لبطولة الجرند بري المقر اقامتها بالصين خلال الفترة من 22 وحتى 29 مايو ويعقبها معسكر دولي في اليابان خلال الفترة من 29 مايو وحتى 22 يونيو المقبلين .

وكان المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد قد اتفق على إقامة المعسكر مع الجانب الياباني على ان يستضيف الاتحاد الياباني ٥ لاعبين و يقوم الاتحاد المصري بتحمل نفقة ٤ لاعبين اخرين و المدير الفني ، يتوجه المنتخب بعد إنتهاء المعسكر مباشرةً الى مدينة تراجونا الاسبانية للمشاركة فى فعاليات دورة البحر الأبيض .