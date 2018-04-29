من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إلى إسرائيل، في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن الرحلة هي الجولة الخارجية الأولى التي يقوم بها بصفته وزيرا للخارجية الأمريكية.

وتأتي زيارة بومبيو قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 مايو المقبل، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إنهاء الاتفاق النووي الإيراني.

ويعتبر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الحليف السياسي الوثيق- من أشد منتقدي اتفاق عام 2015، الذي سعى إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات وتطبيع العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي.

وكان نتنياهو قال إن الصفقة بحاجة إلى «إصلاح بالكامل أو إلغائها بالكامل»، حيث أوضح أن الاتفاق يمنع فقط إقامة ترسانة نووية إيرانية على المدى القصير، ولا تتعامل مع برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.

ومن المقرر أن يجتمع بومبيو مع نتانياهو في 4 مساء، وسيدلي بتصريحات للصحافة في وقت لاحق اليوم الأحد، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.