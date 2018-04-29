السجن والعزل من الوظيفة لموظفين بمصلحة الضرائب وجمارك الإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي السابق بالإسكندرية، وموظف بمصلحة الجمارك السابق بالإسكندرية وكبير باحثين بجمارك الإسكندرية "سابقا" ومهندس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات "سابقا"، ومدير شركة، بالسجن والعزل من الوظيفة لضبطهم بتلقى رشوة مالية.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول والثاني بالسجن لمدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة، كما عاقبت المتهم الثالث والمتهم الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة، وعاقبت مقدم الرشوة المتهم الخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالمنعم حسن الشناوى وياسر ياسين، وأمانة سر عبدالجليل علي خليفة.

تعود أحداث القضية لسنة 2017، عندما تم ضبط المتهمين لقيامهم بأخذ رشوة من المتهم الخامس في صورة مبالغ مالية وعطايا عينية بإجمالي 67 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية والتلاعب في قيد البيانات والبنود الجمركية الخاصة بالرسالة الجمركية، وتلقي رشوة.