إليسا تبكي لاستبعاد حسن العطار من «ذا فويس»

انتابت الفنانة إليسا، خلال العرض المباشر الرابع من برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس»، حالة من الحزن الشديد بعد اتخاذها آخر قرار ضمن فريقها باختيار المتسابقة هالة مالكي التي أدت أغنية «في يوم وليلة» لوردة الجزائرية، وإقصاء حسن العطار، الذي غنى «ممنونك أنا» لملحم زين، بعدما وقع اختيار الجمهور على خالد حلمي، الذي شارك بأغنية «عنابي» لكارم محمود.



وتوجهت إليسا، خلال تصفيات «ذا فويس»، التي تُعرض عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس السبت، إلى المسرح وعانقت «العطار» مقدمة اعتذارها إليه، لعدم اختيارها إياه وسط بكاء شديد.



وكانت إليسا قد طالبت الجمهور بالتصويت لـ«العطار» بناء على أدائه في العروض الماضية، وليس بحسب أدائه خلال العرض المباشر، معقبة على ذلك بأن هناك مشكلة وقعت منعته من تقديم أدائه المعتاد، نظرًا لكونه لم يكن قادرًا على سماع صوته خلال الغناء، ما جعله بعيدًا عن الإيقاع.



وأذيعت مساء أمس السبت، رابع الحلقات المباشرة من الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب «THE VOICE»، التي شهدت تأهل متسابقين من كل فريق من أجل تصفيتهم في الحلقة الأخيرة.



