تمتلئ أرفف محلات الأطعمة الغذائية بمنتجات القهوة سريعة الذوبان التى يدمنها الكثير من الأشخاص ولا يبدءون يومهم إلا بتناول كوب من هذه المنتجات، والبعض الآخر يسرف فى تناولها على مدى اليوم لأكثر من مرة.

وللأسف يجهل الكثير ممن يتناولون هذه المنتجات مكوناتها التى تحتوى على الكثير من المواد الضارة كمبيضات القهوة وكميات كبيرة من السكر.

تحدثنا الدكتورة ياسمين الصيرفى أخصائى التغذية العلاجية والسمنة عن أضرار منتجات القهوة سريعة التحضير:

ــ تحتوى هذه المنتجات على زيوت مهدرجة تسبب زيادة الوزن وتعمل على تعطيل عملية الحرق مما يؤدى إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار فى الدم.

ــ يعتقد البعض أن منتجات القهوة سريعة التحضير تحتوى على اللبن ولكنها فى الحقيقة تحتوى على مواد صناعية عند مزجها معا تنتج ما قد يشبه اللبن ولكن بلا قيمة غذائية حقيقية.

ــ تحتوى هذه المنتجات على كمية كبيرة من السكر التى تسبب زيادة الوزن.

ــ كذلك تحتوى على مواد حافظة بها نسبة عالية من الصوديوم الذى يسبب ارتفاع ضغط الدم.

ــ الإسراف فى تناول المشروبات سريعة التحضير التى تحتوى على الكافيين تسبب هشاشة العظام.