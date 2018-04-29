قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية عميقة جداً، مؤكدا أن اجتماعات الجانب السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو كانت إيجابية ومثمرة، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها بموقع «تويتر».

وأضاف «الجبير»، في مؤتمر صحفي جمعه ونظيره الأمريكي في الرياض اليوم الأحد، أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، مشيرا إلى الحديث عن تحديات المنطقة في لبنان وسوريا، ودعم العراق، والتدخلات الإيرانية السلبية، إضافة إلى الأوضاع في اليمن، وجهود دعم دول الساحل الإفريقي، والتعامل مع الأزمة في ليبيا.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تأييد المملكة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، كذا جهوده في تحسين الاتفاق النووي.

وطالب «الجبير» بفرض مزيد من العقوبات على إيران؛ لانتهاكها القرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في الرياض، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.