المنتخب المصري للجمباز يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية بناميبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد منتخب مصر للجمباز الفني بنين وبنات للمشاركة في البطولة الإفريقية بناميبيا خلال الفترة من 9 الي 12 مايو 2018والمؤهلة لدورة الألعاب بالأرجنتين 2018.

ويدخل المنتخب في معسكر استعدادا للمشاركة في البطولة حيث يغادر المنتخب يوم 8 مايو للمشاركة في البطولة الإفريقية بناميبيا.

ويأتي تشكيل البعثة المصرية كالاتي:

رئيس البعثة دكتورة لمياء علي عبد الرحمن

لاعبين فني رجال كبار "علي رمضان ابو القاسم - احمد اشرف - احمد علي - عمر العربي - محمد إلهامي"، اما لاعبين فني ناشئين:" محمد منتصر، عبدالرحمن عبد الحليم، زياد إبراهيم، محمد مختار، عمر عصام، يوسف وائل ".

وفي فني الآنسات كبار:" فرح سيد، فرح أحمد، نانسي طمأن، هنا عمرو، عليا عمرو"، ويتكون فني الآنسات ناشئات من :" زينة إبراهيم، سما أيمن، جنا هاني، جنا إبراهيم، نغم أيمن، دانيا الجوهري".

ويأتي مدربين المنتخب آنسات: أشرف الشافعي، أماني جمال، رضوي الجوهري، عزت سعد"، ومدربين الرجال:" كريم علي، عمرو طلعت، جمال مطر، زياد إبراهيم".

ولجنة الحكام:" روان أبو شوشة ، محمد علي، ياسر زايد، محمد السحرتي".

بالإضافة إلى الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي والمدير التنفيذي بالاتحاد المصري للجمباز.