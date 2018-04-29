المنتخب المصري للجمباز يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية بناميبيا

يستعد منتخب مصر للجمباز الفني بنين وبنات للمشاركة في البطولة الإفريقية بناميبيا خلال الفترة من 9 الي 12 مايو 2018والمؤهلة لدورة الألعاب بالأرجنتين 2018.
ويدخل المنتخب في معسكر استعدادا للمشاركة في البطولة حيث يغادر المنتخب يوم 8 مايو للمشاركة في البطولة الإفريقية بناميبيا.
ويأتي تشكيل البعثة المصرية كالاتي:
رئيس البعثة دكتورة لمياء علي عبد الرحمن
لاعبين فني رجال كبار "علي رمضان ابو القاسم - احمد اشرف - احمد علي - عمر العربي - محمد إلهامي"، اما لاعبين فني ناشئين:" محمد منتصر، عبدالرحمن عبد الحليم، زياد إبراهيم، محمد مختار، عمر عصام، يوسف وائل ".
وفي فني الآنسات كبار:" فرح سيد، فرح أحمد، نانسي طمأن، هنا عمرو، عليا عمرو"، ويتكون فني الآنسات ناشئات من :" زينة إبراهيم، سما أيمن، جنا هاني، جنا إبراهيم، نغم أيمن، دانيا الجوهري".
ويأتي مدربين المنتخب آنسات: أشرف الشافعي، أماني جمال، رضوي الجوهري، عزت سعد"، ومدربين الرجال:" كريم علي، عمرو طلعت، جمال مطر، زياد إبراهيم".
ولجنة الحكام:" روان أبو شوشة ، محمد علي، ياسر زايد، محمد السحرتي".
بالإضافة إلى الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي والمدير التنفيذي بالاتحاد المصري للجمباز.