60 طيارا من 16 دولة يشاركون في مهرجان المظلات بالأهرامات

شهد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، السبت، مهرجان الاتحاد المصرى للمظلات والرياضات الجوية الذي أقيم بالمنطقة الأثرية بالهرم.



وأشاد محافظ الجيزة بالإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة للمشاركين في المهرجان سواء اللاعبين المصريين أو الأجانب، مشيرًا أن المهرجان يعد أكبر دعاية للسياحة المصرية والمنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة.



وقال رئيس الإتحاد المصرى للمظلات إن المهرجان يقام خلال الفترة من 25 إلى 30 إبريل الجاري وشمل إجراء قفز مظلى وكذلك طيران الباراموتور بأكبر علم مصري بمشاركة 60 طيارا من 16 دولة من دول العالم.