حسين صبور: فوجئت بوجود بعض بلاعات الصرف بالتجمع الخامس فوق الرصيف

علق المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، على أزمة تراكم مياه الأمطار، بالقاهرة الجديدة، قائلًا إن هذه الأزمة نتجت عن سوء إدارة وتصميم وتخطيط.

وأضاف رئيس «الأهلي للتنمية العقارية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، أنه تفاجئ بوجود بعض بلاعات الصرف بالتجمع الخامس، فوق الرصيف، الأمر الذي وصفه بأنه «منتهى اللامبالاة»، معقبًا: «وجود بعض بلاعات الصرف فوق الرصيف مصيبة يجب محاسبة المسؤول عنها».

وذكر أن العديد من الدول تعمل بشبكتين إحداهما مخصصة لصرف الأمطار والأخرى لـ«المجاري»، لكن مصر تعمل بماسورة صرف واحدة تؤدي الوظيفتين، لقلة الأمطار بها.

وأشار إلى أهمية العمل بنظام الشبكتين في المستقبل، متابعًا: «أنشأنا هذا التصميم وكنا نعلم أنه في حالة الأمطار الغزيرة سيحدث تراكم للمياه، لكننا كنا نعول على عدم وجود مشكلات بمحطات شفط المياه، أو أي من المشكلات التي اكتشاف وجودها بفضل هذا الحادث».

وأوضح أن اعتماد الدولة على نظام الماسورة الواحدة للصرف جاء ترشيدًا للنفقات، مطالبًا الدولة بتوخي الحذر عند إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ نظام الشبكتين بها لتفادي حدوث مثل هذه الكوارث.

ولفت إلى وجود تبعات أخرى لهذه الأزمة، موضحًا: «الموضوع لم ينته وهناك تكاليف كبيرة للإصلاحات خاصة إعادة وضع الطبقات السفلى للأسفلت».

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.

وكان اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد زار المنطقة مساء الأربعاء، وتفقد مناطق تراكم المياه ومحطات الصرف الصحي واستمع إلى شكاوى المواطنين.

وكلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم السبت، هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل حول أزمة تراكم مياه الأمطار التي جرت الأسبوع الماضي عقب هطول أمطار غزيرة على محافظة القاهرة.