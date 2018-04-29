• المسلسل يشهد مفاجآت نهاية الصراع بين نصرة وهارون

لم يفاجأ الجمهور وحده بقرار ادارة قنوات mbc مصر بعرض الجزء الأخير لمسلسل «سلسال الدم»، بل كانت المفاجأة الأكبر لأصحاب المسلسل انفسهم، الذين عرفوا بالقرار، قبل 24 ساعة فقط من عرض القناة لـ«برومو».

وهو ما أكده مؤلف العمل، الكاتب مجدى صابر، الذى قال فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: فوجئت باتصال من لؤى عبدالله منتج العمل، يخبرنى أن ادارة mbc مصر قررت عرض الجزء المتبقى من المسلسل فى موسم رمضان المقبل، وذلك قبل عرض البرومو على شاشة القناة بـ 24 ساعة فقط، وبالطبع لم يكن لأحد ان يعترض خاصة ان المسلسل ملك القناة، وهى وحدها صاحبة قرار توقيت العرض.

واضاف: لو كنت صاحب القرار ولو كان الامر بيدى، لم أكن لاوافق على عرضه فى رمضان، ليس خوفا من المنافسة، خاصة اننى على ثقة تامة بقدرة «سلسال الدم» على تحقيق نجاح كبير فى أى وقت يعرض فيه، ولكن نظرا لأن المسلسل كان مغامرة بكل المقاييس، فقبله كان هناك احجام وخوف من المنتجين على عرض اعمالهم خارج موسم رمضان، والتجارب القليلة التى تم عرضها خارج الموسم لم تحقق نجاحا مرجوا، وكان هذا مبررا اضافيا للمنتجين لعدم عرض اعمالهم خارج موسم رمضان.

واكمل: حينما تم عرض «سلسال الدم» بعيدا عن الموسم الاكبر للدراما، وكان تحديا كبيرا من قبل منتج العمل، الا ان المسلسل حقق نجاحا مدويا، وارتبط الجمهور به وبميعاد عرضه بعيدا عن رمضان، وتحتمل الاعلانات الكثيرة التى كانت تتعدى زمنها زمن الحلقة نفسها، والبعض وصف المسلسل بانه «سلسال الاعلانات» نتيجة الاقبال الكبير من المعلنين على هذا العمل، وكان أمرا رائعا بكل تأكيد، ويعتير «سلسال الدم» هو صاحب الفضل فى فتح الباب للمنتجين الآخرين لتكرار التجربة، وعمل مواسم جديدة للدراما، وخاضت القنوات الفضائية التجربة، وبدأت تنتج اعمالا للعرض طوال العام، وحدثت انتعاشة كبيرة فى الدراما المصرية بفضل «سلسال الدم»، وعليه كنت أفضل استكمال عرض الحلقات الاخيرة خارج الموسم.

وأشار: أما عن المنافسة فى رمضان، فنحن لها، فالجمهور كله يريد أن يعرف نهاية الصراع بين «هارون» الذى يلعب دوره رياض الخولى، و«نصرة» التى تلعب دورها عبلة كامل، والحلقات المتبقية من الجزء الرابع تشهد تصاعدا قويا فى الاحداث، وأرى ان الموسم المقبل قوى، وربما من اقوى المواسم، فهو يضم نخبة كبيرة من النجوم سواء على مستوى التمثيل او التأليف والاخراج، وفى الموسم المقبل لن يكون «سلسال الدم» هو المسلسل الصعيدى وحده، فهناك منافسة خاصة على مستوى الدراما الصعيدية، حيث يشهد الموسم المقبل 3 مسلسلات صعيدية هى «نسر الصعيد» لمحمد رمضان، و«طايع» لعمرو يوسف، و«بركة» لعمرو سعد، ووجود منافسين يضيف لطعم النجاح مذاقا خاصا.

واستطرد: كنت أتمنى ان يتم عرض الحلقات الأولى من الجزء الرابع قبل عرض حلقاته الاخيرة، فليس صحيحا ان هناك جزءا خامسا واخيرا للمسلسل، ولكن ادارة mbc مصر، تعاملت مع الجزء الرابع والاخير على انه جزأين، بعد ان قامت بتقسيم حلقاته وعرضت النصف الأول منه منذ بضعة أشهر، وتمنيت ان تلتحم حلقات الجزء الرابع كاملا، لكن لست قلقا، ومنتظر انا وفريق العمل كله بدء الموسم، الذى يشهد منافسة قوية وفى نفس الوقت يعتبر اقل موسم فى عدد مسلسلاته وهذا امر محزن ومفرح فى نفس الوقت، فقلة عدد الاعمال تعطى فرصة أكبر لمشاهدة المسلسلات المعروضة بتركيز أكبر، ولكن فى نفس الوقت أخشى ان يكون هذا مؤشرا لتدهور الصناعة التى يعمل بها آلاف من الايدى العاملة، وتحقق عائدا للدولة بالعملة الصعبة.

وعن آخر اعماله قال نواصل الآن استكمال تصويرالجزء الثانى من «أفراح ابليس» وهو 60 حلقة متوقع عرضه بعد الموسم الرمضانى، واستعد حاليا لكتابة مسلسل اجتماعى جديد اخوض به الموسم الرمضانى لعام 2019، بعد مشوار طويل من العمل فى المسلسلات الصعيدية، فحلقات «سلسال الدم» وحدها تصل ل 220 حلقة وهو يعد اطول مسلسل درامى مصرى والثانى على مستوى الوطن العرب بعد المسلسل السوري «باب الحارة« وبعده كتبت مسلسلا صعيديا ايضا وهو «أفراح ابليس» 60 حلقة، ثم عدت للدراما الاجتماعية من خلال مسلسل «عائلة الحاج نعمان» الذى عٌرض على قناة osn المشفرة.