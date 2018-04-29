جابر القرموطي: صورة السيسي مع ندى المنسي «لقطة إنسانية»

علق الإعلامي جابر القرموطي، على الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وشاهد خلالها عروضًا فنية، قدمت أحدها فنانة صغيرة كفيفة تدعى ندى شريف المنسي.

وأشاد «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس السبت، بصعود الرئيس السيسي إلى مسرح العرض ليعرب عن امتنانه للفتاة الصغيرة والموسيقي الذي كان معها على العرض الذي قدماه، والتقاط صورًا تذكارية معهما، قائلًا: «إن استئذان السيسي لالتقاط صورة مع ندى المنسي لقطة إنسانية».

وعبر عن سعادته بوجود مثل هذه المواهب الشابة التي وصفها بالكنوز، مطالبًا الدولة بالاهتمام بشبابها وبالأخص هذه الفئة من أبنائها.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين على رأسهم الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وشاهد «السيسي» عددًا من العروض الفنية، قدم أحدها شابة كفيفة تدعى ندى شريف المنسي، بعد انتهاء عرضها، صعد إليها الرئيس على مسرح العرض، وطلب منها التقاط صورًا تذكارية معها، مصافحًا إياها والموسيقي الذي كان يشاركها.