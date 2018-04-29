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سترلينج: نعتزم تسجيل المزيد من الأهداف

د ب أ
نشر فى : الأحد 29 أبريل 2018 - 9:07 م | آخر تحديث : الأحد 29 أبريل 2018 - 9:07 م

 

قال رحيم سترلينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إن فريقه يعتزم تسجيل المزيد من الأهداف فيما تبقى له من مباريات بالدوري هذا الموسم.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من التغلب على ويستهام 4 / 1 اليوم الأحد ليرفع الفريق رصيد أهدافه التي سجلها في موسم واحد بالدوري إلى 102 هدف.

وقال سترلينج للموقع الرسمي لناديه على الانترنت :" قام المدرب بتثبيث هذه العقلية داخلنا بألا نتساهل".

وتابع :" إنه لا يريدنا أن نبطئ ويريدنا أن ننهي الموسم بقوة. ليس فقط في المباريات المتبقية هذا الموسم ولكن أيضا للبناء في الموسم المقبل على ما حققناه في هذا الموسم ".

وأضاف :" إذا أنهينا الموسم الحالي بإهمال سنبدأ الموسم المقبل بإهمال أيضا لذلك نحن بحاجة لإنهاء الموسم بقوة".


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