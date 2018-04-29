«المصرية للاتصالات» تنفرد بتقديم أعلى سرعات للإنترنت في مصر

• «البحيري»: «WE إنترنت» انطلاقة جديدة لسرعات وأسعار الإنترنت في مصر

كشفت شركة المصرية للاتصالات «WE»، عن نقلة نوعية وطفرة هائلة في مجال خدمات الإنترنت الثابت في مصر، وذلك من خلال إطلاق باقات «WE إنترنت» الجديدة والتي توفر سرعات تصل إلى 100 Mbps وبأسعار تنافسية تتناسب مع جميع احتياجات العملاء.

وتقدم تلك الباقات تجربة جديدة ومميزة للعملاء من خلال مساعدتهم في التعرف على السرعة القصوى الممكنة للخطوط التابعة لهم والباقة المقترحة قبل الاشتراك، وذلك من خلال زيارة أقرب فرع من فروع WE أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم «111» أو الرقم «19777».

ويأتي إطلاق تلك الباقات الجديدة تعزيزا لدور المصرية للاتصالات الريادي كأول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وبما يتماشي مع رؤية وتوجهات الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت على مستوى الجمهورية وبما يساهم في عملية التحول إلى مجتمع رقمي، ويؤكد سعي الشركة وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات بجودة وكفاءة عالية وإضفاء قيمة مميزة وفتح آفاق جديدة أمام العملاء في استخدامات الإنترنت لتواكب أحدث التطبيقات العالمية.

وتتيح الباقات الجديدة 5 سرعات مختلفة وبأسعار مناسبة، حيث تتوافر سرعة 5 Mbps بسعر 110 جنيها، وسرعة 15 Mbps بسعر 150 جنيها، وسرعة 25 Mbps بسعر 200 جنيه، وسرعة 50 Mbps بسعر 250 جنيها، وسرعة 100 Mbps بسعر 300 جنيه، وعند انتهاء سعة التحميل، يستمتع العميل بإنترنت بلا حدود بسرعة 1 Mbps، وفي حالة رغبة العميل العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر، يمكنه شحن أي من السعات الإكسترا بأسعار مميزة.

ويمكن للعملاء الحاليين التحويل لباقات «WE إنترنت» من خلال فروع WE أو الاتصال بخدمة العملاء «111- 19777» أو من خلال منافذ التحصيل التابعة لفوري أو مصاري أو BEE أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني «www.te.eg».

وقال المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: «نحن فخورون بتوفير تلك السرعات لأول مرة في مصر وتحقيق طفرة كبيرة في مجال تقديم خدمات الإنترنت بالشكل الذي يستحقه عملاء الشركة حيث نسعى دوما لتلبية متطلبات عملائنا، وضمان حصولهم على خدمات الإنترنت بسرعات فائقة، وبأسعار تنافسية».

وأضاف «البحيري»، أن باقات «WE إنترنت»، انطلاقة جديدة لسرعات وأسعار الإنترنت في مصر ويعزز قيادة الشركة لخدمات الاتصالات للمساهمة في تلبية احتياجات عملائها وتطلعاتهم ويساهم في التحول نحو المجتمع الرقمي.

وتابع: «إن إحداث تلك الطفرة في سرعات الإنترنت يأتي استكمالا للخطة الاستراتيجية التي انتهجتها الشركة لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" داخل السوق المصري، وتتويجا لجهودنا المبذولة في عمليات تحديث وتطوير الشبكات خلال الفترة الماضية وتعزيز البنية التحتية وشبكات الإتاحة لاستيعاب طلبات السوق ومعدلات النمو المتزايدة، وهو ما أثمر عن حدوث تلك القفزة النوعية فيما يخص سرعات الإنترنت ويؤكد التزام الشركة ودورها البارز الذي تضطلع به لتقديم تجربة فريدة ومميزة لعملائها ونشر خدمات "البرودباند" بأعلى السرعات وذلك باعتبارها المشغل الأول لخدمات الاتصالات في مصر».