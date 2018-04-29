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البرلمان الأوروبي يختار «الهجرة» قضية محورية خلال رئاسته لـ«برلمانية المتوسط»

تصوير خالد مشعل
تصوير خالد مشعل
كتبت- رانيا ربيع
نشر فى : الأحد 29 أبريل 2018 - 4:56 م | آخر تحديث : الأحد 29 أبريل 2018 - 4:56 م

أعلن نائب رئيس البرلمان الأوروبي "ديفيد ساسولي" أن البرلمان الأوروبي اختار الهجرة، لتكون الموضوع الرئيسي والقضية المحورية التي سيعمل عليها خلال رئاسته للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وأعرب ساسولي -خلال كلمة ألقاها عقب إعلان تسلم البرلمان الأوروبي رئاسة الجمعية في دورتها القادمة لمدة عام من مجلس النواب المصري- عن أمله في أن تسفر المناقشات الخاصة بهذه القضية عن نتائج ملموسة ومهمة، مطالبا برلمانات الدول الأعضاء بالمساهمة الفعالة نحو التوصل لحلول لهذه القضية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار ساسولي إلى أن البرلمان الأوروبي حدد موضوعين أساسيين فيما يتعلق بمجالات التعاون اقتصاديا وأمنيا بين برلمانات الدول الأعضاء، وأنه سيتم طرح هذين الموضوعين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن إعادة السياسة البرلمانية والحوار السياسي لدوره الفعال ستكون محور اهتمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خلال فترة رئاستها للجمعية.

كما أعرب ساسولي عن أمله في عودة الشراكة السياسية والاقتصادية والتعاون بين برلمانات المتوسط، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها.


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