الحكومة الفلسطينية: اتهام «حماس» للمخابرات بـ«استهداف» الحمد الله «مجرد أكاذيب»

اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن اتهام حركة «حماس» المخابرات العامة فى رام الله بـ«الضلوع» فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء، رامى الحمد الله، فى مارس الماضى، «مجرد أكاذيب». وذلك بعد ساعات من اتهام وزارة الداخلية فى قطاع غزة، رسميا، المخابرات الفلسطينية، بـ«استهداف» الحمد الله بالقطاع، ومحاولة اغتيال قائد قوى الأمن الداخلى فى القطاع، توفيق أبو نعيم، العام الماضى.

وأوضحت الحكومة الفلسطيينية، على لسان الناطق باسمها، يوسف المحمود، اليوم، أن «هذه الأكاذيب لا تكفى لتغطى جزءا بسيطا من الحقيقة الواضحة التى تدل على تحملها (حماس) المسئولية الكاملة عن جريمة محاولة الاغتيال وإعدام المصالحة الوطنية». مضيفا «المفاجأة فيما قدمته حماس هو إصرارها على الخروج السافر عن كل الخطوط، والأعراف الفلسطينية»، بحسب ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأمس، اتهمت وزارة الداخلية فى قطاع غزة، الذى تسيطر عليه «حماس»، المخابرات الفلسطينية باستهداف موكب الحمد الله. وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إياد البزم، إن منفذى الهجوم ينتمون إلى مجموعة تسمى «المنبر الجهادى»، تأسست عام 2011، على يد شخص يدعى أبو حمزة الأنصارى واسمه الأصلى، أحمد فوزى صواقطة ويعمل لصالح جهاز المخبارات التابع للحكومة الفلسطينية. مضيفاً: «ثبت من خلال التحقيقاتِ أن العبوات التى تم استخدامها فى تفجير الموكب تمت زراعتها قبل ثمانية أيام من دخول الموكب»، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».