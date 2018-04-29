أطلق بنك الاتحاد الوطنى ــ مصر بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف المصرية سلسله كتب «الاقتصادى الشاب» وذلك ضمن بروتوكول مشترك يهدف إلى تنميه الوعى بأهمية الشمول المالى لدى المجتمع بصفة عامة والنشء بصفة خاصة، ويشمل التعاون أيضا العديد من المبادرات التى تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفى لدى النشء بمفهوم الشمول المالى وأهميته للأفراد والمؤسسات على حد سواء ودوره فى تحقيق النمو الاقتصادى والاستقرار المالى للدولة.

وتم إصدار سلسلة كتب «الاقتصادى الشاب» ضمن هذه المبادرات برعاية البنك والتى تستهدف النشء ومخصصه لتنمية الوعى الاقتصادى لديهم وتعريفهم بأهمية الادخار وضرورة إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن من خلال البنوك والتوعية بأهمية الدفع الإلكترونى والحد من الاعتماد على المدفوعات النقدية وسيتم توزيع هذه الإصدارات على طلاب المدارس بمختلف المراحل بمعظم محافظات الجمهورية وبالوجه القبلى بصفة خاصة، هذا بالإضافة إلى الحرص على وجودها إلكترونيا لتصل إلى اكبر شريحة من المجتمع وتخاطب الشباب بأساليب متطورة تتماشى مع تقدم العصر.

ويشتمل البروتوكول أيضا على تنظيم عدد من البرامج المخصصة تحتوى على وسائل تشجيعية من ضمنها مسابقات خاصة لهذا الغرض وتكريم الفائزين وذلك لإعداد جيل يعلم جيدا كيف يدخر ويستثمر ويتعامل مع الجهاز المصرفى.

تأتى المبادرة التى أطلقها بنك الاتحاد الوطنى – مصر بالتعاون مع دار المعارف المصرية ضمن جهود البنك نحو المزيد من التفاعل والمشاركة الإيجابية فى مبادرة البنك المركزى المصرى للشمول المالى، ورغبته فى الارتقاء بالمستوى الثقافى والوعى الاجتماعى جنبا إلى جنب مع مساهمته فى المجال الاقتصادى وتزويد السوق المصرية بأحدث الحلول المصرفية بشكل دائم، وتأكيدا من جانبه على شعاره «البنك الذى يرعاك» والذى يتضمن عدة محاور من ضمنها رعاية النشء وإضافة قيم مفيدة للمجتمع تستهدف زياده الوعى الاقتصادى والذى يتطلب السعى الدءوب للتنمية والتطوير فى جميع المجالات، كما أنها خطوة جادة نحو تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بمستواها.