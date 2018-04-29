قال النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب عن مدينة القاهرة الجديدة، إن المناطق غير الراقية بدائرته، كالقطامية والتجمع الثالث والزلزال، بها العديد من المواطنين المتضررين من أزمة الأمطار وتجمع مياهها، معقبًا: «فيه ناس قاعدة في الشوراع».



وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت، أن هناك مساعٍ لتعويض المواطنين المتضررين من أزمة الأمطار بالتنسيق مع المجتمع المدني، مشددًا على ضرورة نقل 88 أسرة لحي الأسمرات، وهو ما طلبه من المسؤولين، إلا أن الردود كانت «هزيلة»، حسب تعبيره.



وأشار إلى عدم وجود صرف منفصل لمياه الأمطار بدائرته، إضافة إلى حدوث انسدادات كثيرة في مخارج الصرف نفسها وقت الأزمة، كما أن انقطاع الكهرباء أدى إلى توقف محطات الرفع عن عملها، مؤكدًا أن القاهرة الجديدة لا تشتمل على فئة بعينها، وإنما تضم جميع أطياف المجتمع.



وأوضح أن القاهرة الجديدة بها ضغطًا بشريًا يفوق استيعاب أي محطات مياه أو صرف، معقبًا: «كثير من ساكني المدينة ليس لديهم رقمًا قوميًا خاص بالمدينة، كما أن هناك مشروعات تجارية كثيرة موجودة في المنطقة».



وتابع أن ماكينات الصرف الصحي درجة استيعابها للطاقة الموجودة ضعيفة وتكاد تكون معدومة، إضافة إلى أن عدد محطات الرفع لا يستوعب كم الموجودين بالمدينة، فضلًا عن وجود مخالفات كثيرة في البناء، وهو ما يحمّل شبكة الصرف أشياء تفوق طاقتها.



وشدد على ضرورة استيعاب تلك الزيادات السكانية في القاهرة الجديدة، أو إجراء أعمال إزالة، أو حتى إعطاء تصاريح جديدة للبناء فيها؛ حتى لا تُحول إلى منطقة عشوائية، حسب تعبيره.



يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.



