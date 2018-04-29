ضبط مسن بحوزته عقاقير مخدرة بمحطة الجيزة

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ألقت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة، القبض على مسن أثناء تواجده بمدخل المحطة وبتفتيشه عثر بحوزته على 220 قرصا من العقاقير المخدرة و200 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وأظهر الكشف الجنائي عن المتهم سابقة اتهامه في 3 قضايا، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "إيصال أمانه غيابي" بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 100جنيه.

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.