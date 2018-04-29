قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، موجهًا النصح للمواطنين باستخدام الشمسية للحماية من أشعة الشمس الحارة.



وأشار رئيس «الأرصاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس السبت، إلى ضرورة انتشار ثقافة استخدام الشمسية بين المواطنين، وذلك في أوقات الحرارة الشديدة أو الأمطار الغزيرة.



وأضاف أن الموجة الحارة ستبدأ من اليوم الأحد وتبلغ ذروتها الاثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، معلقًا على الأحوال الجوية السيئة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي، بقوله إن الهيئة قامت بما هي منوطة به وأصدرت بيانًا تحذر فيه غزارة الأمطار.



وشهدت معظم محافظات الجمهورية، مساء الثلاثاء الماضي، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في سقوط الأمطار الغزيرة، ونشاط للرياح، وانخفاض درجات الحرارة، استمرت لمدة يومين متتاليين.