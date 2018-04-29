«العناني» و«الدالي» و«الوزير» يتفقدون المتحف الكبير

تفقد وزير الآثار، د. خالد العناني، ومحافظ الجيزة، اللواء محمد كمال الدالي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، واللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، الحريق المحدود الذى شب بعد ظهر اليوم الأحد، بالشدة المعدنية والمدعمة بألواح خشبية بالواجهة الخلفية الغربية بمشروع المتحف المصرى الكبير.

وأوضح بيان محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، أن وزارة الآثار، ذكرت أنه تلاحظ في الواحدة ظهر اليوم، تصاعد ألسنة لهب من جزء بالشدات الخاصة بالواجهة الخلفية الغربية للمشروع، وبدأت النيران تنتشر فى الأجزاء الخشبية للشدات المعدنية المؤقتة التى تغطى جزء من الواجهة بعرض 20 متر.

كما طالت النيران طبقت الفوم العازلة لنفس الجزء، وتوجهت سيارتى الإطفاء الخاصتين بالمتحف المصرى الكبير للتعامل مع النيران حتى لا تمتد إلى باقى الشدات الخلفية، وتوالى خلال دقائق وصول 15 سيارة إطفاء من إدارة الحماية المدنية بالجيزة، للتعامل وإخماد الحريق والسيطرة على النيران بالكامل وأعمال التبريد قبل الساعة الثانية والنصف ظهرا.

كما قامت القوات المسلحة، بإرسال طائرة إطفاء لضمان سلامة المنشأة والأفراد.

وأوضح الببان، أن المبنى أو أي قطع أثرية بالمتحف لم يتعرض للخطر على الإطلاق، حيث إنها بعيدة تمامًا عن مركز الحريق، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات للعاملين أو ضباط أو أفراد الحماية المدنية.

وانتقل إلى مكان الحادث ضباط وخبراء الإدارة العامة للمعمل الجنائى بقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لإجراء المعاينة اللازمة والفحص والوقوف على أسباب الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.