لودريان: أناقش ملف حقوق الإنسان كلما إلتقيت بـ«السيسي»

جدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، حرص بلاده على فتح ملف حقوق الإنسان، خلال أي لقاء مع أي مسؤول مصري.

وقال «لودريان»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، مساء الأحد، «في كل مرة ألتقي فيها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد من فتح ملف حقوق الإنسان والحريات، ويتم مناقشة مثل هذه الموضوعات بوضوح وثقة وشفافية، وهذا ما حدث اليوم».

وأضاف أن «الحديث بين البلدين في ملف حقوق الإنسان مثمر»، متابعًا: «أود أن أقول بإن السيسي هو من بادر بالحديث عن هذا الموضوع في بداية حديثنا اليوم».

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، رافضًا التعليق على ما وصفه بالحالات الفردية.