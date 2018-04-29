مصدر أمني: تطاير شرارات اللحام قد تكون السبب وراء حريق «سقالات المتحف الكبير»

رجح مصدر أمني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أن سبب اشتعال النيران بالأعمدة الخشبية الخاصة بأعمال التشييد بالمتحف الكبير بمنطقة الهرم بالجيزة، يرجع لتطاير شرارات اللحام الخاصة بمعدات اللحام التي يستخدمها العمال في واجهة المتحف.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن الأخشاب الموجودة بواجهة المتحف تتراوح ارتفاعها ما بين 25 لـ30 مترا، بينما يبلغ عرضها حوالي 40 مترًا، ما أدى لسرعة اشتعال النيران بها وكثافة تصاعد الأدخنة، مؤكدا عدم وجود إصابات أو تلفيات بواجهة المتحف.

فيما تجري الإدارة العامة بالحماية المدنية حاليا عمليات الإطفاء للحريق؛ لمحاولة السيطرة عليه، بعد أن دفعت بـ10 سيارات إطفاء وانتقل لمكان الواقعة عدد من القيادات الأمنية بالمديرية لمتابعة أعمال الإطفاء.