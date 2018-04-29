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نجحن اللاعبة آمال راتب، في تحقيق انجاز جديد لها بعد التتويج بلقب بطولة الجائزة الكبرى للجولف الثالثة بنادى الجزيرة والتى أقيمت على مدار يومين بملاعب جولف الجزيرة.

وفازت آمال، بالكأس بعد منافسة شرسة للغاية مع الرجال وسددت 141 ضربة وتبعها بالمركز الثانى جلال الحمامصى 142 ضربة ثم أيمن حسين ثالثا 143 ضربة ثم سيف بلال رابعا بنفس عدد الضربات وعمر السيسي 144ضربة وشريف فهمى وتوفيق حافظ 145ضربة لكل منهما، وخالد على ووائل عابد 146ضربة لكل منهما ويسرى فؤاد وأحمد فتحى 148ضربة.

يذكر انه بعد انتهاء المنافسات، أقيمت حفل ختام موسم الجولف بنادى الجزيرة وقام رئيس اتحاد الجولف المهندس أيمن حسين ورئيس لجنة الجولف بالنادى إبراهيم راتب وعلى صبرى وجلال الحمامصى بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وكان أيمن حسين، توج هو الآخر بطلا لنادى الجزيرة للمرة الثالثة، بعدما تصدر بنتائجه طوال الموسم القمة منفردا وتسلم أيضا مع زميله أشرف كمال كأس منافسات بطولة الزوجى.