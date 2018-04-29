مورينيو  سعيد بضمان المشاركة في أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال

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أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بضمان مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد الفوزعلى أرسنال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقُيمت اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد أن اليونايتد خلق العديد من الفرص فرص خلال 25 دقيقة في المباراة ولكن الفريق قدم أداء جيد.

وأوضح المدرب البرتغالي أن خروج لوكاكو ونزول مروان فيلايني بدلًا منه تغيير تكتيكي أي أنه تغير مهاجم بمهاجم، وهو ما ظهر في تسجيل فيلايني هدف فوز فريقه.

وأتم:" أصبحنا ضمن الفرق الأربعة الكبار وبذلك ضمنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".