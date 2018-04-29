بومبيو: زعيم كوريا الشمالية جاد بشأن نزع السلاح النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، لشبكة (إيه.بي.سي نيوز)، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون جاد بشأن التخلص من الأسلحة النووية.



وقال بومبيو، خلال حديثه في برنامج (ذيز ويك ويز جورج ستيفانوبولوس) على شبكة (إيه.بي.سي نيوز): إن كيم "مستعد ... لوضع خريطة تساعدنا في تحقيق" نزع السلاح النووي.



وقال بومبيو عن محادثاته الأخيرة مع كيم "لقد كان لدي بيان مهمة واضح من الرئيس ترامب... عندما غادرت، تفهم كيم جونج أون المهمة بالضبط كما وصفتها اليوم".



وأوضح بومبيو أن هدف الإدارة هو "نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه" من كوريا الشمالية.