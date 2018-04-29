بايرن يعلن جاهزية مارتينيز وألابا لمواجهة الريال

أعلن نادي بايرن ميونيخ أن الإسباني خافي مارتينيز نجم وسط الفريق البافاري سيكون جاهزا للقاء فريقه أمام ريال مدريد، والمقرر لها الثلاثاء المقبل علي ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مبارايات إياب دور نصف النهائي بدوري الأبطال.

وذكر الموقع الرسمي للفريق الألماني أن النجم الإسباني قد تعافي من الإصابة التي لحقت به فى الرأس أثناء مباراة فريقه الأخيرة بدور الأبطال أمام المرينجي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف علي ملعب"أليانز أرينا" فى ذهاب دور قبل النهائي بالشامبيونزليج.

وأضاف الموقع البافاري أن النمساوي ديفيد ألابا سيكون هو الأخر جاهزا فى لقاء فريقه القادم أمام الفريق الملكي، وذلك عقب عودته للتدريبات الجماعية، بعد غيابه نتيجة الإصابة التي لحقت به فى ذهاب الدور ربع النهائى من دوري الأبطال أمام أشبيلية.

ويسعي الفريق البافاري للوصول إلي نهائي الشامبيونزليج، وتعويض خسارته أمام المرينجي فى لقاء الذهاب علي ملعب"أليانز أرينا" بهدفين مقابل هدف، وذلك حينما يحل ضيفا ثقيلا علي الريال الثلاثاء المقبل علي ملعب "سنتياجو برنابيو" فى إياب دور قبل نهائي الشامبيونزليج.