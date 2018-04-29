«البرلمان المغربي»: نحارب الإرهاب في إطار احترام المسار الديمقراطي

أكدت أمينة ماء العينين، نائب رئيس البرلمان المغربي، أن المغرب انخرط بعزم وقوة في مسار مكافحة الإرهاب وكل أشكال التطرف، في إطار رؤية شاملة وليست أمنية فقط، قائلة: «تبنينا مقاومة شاملة لتجفيف منابع الإرهاب الفكري والإيديولوجي».

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة في مجلس النواب بالقاهرة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس الجمعية، حول «مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية».

وقالت «ماء العينين»، إن الإرهاب لا دين ولا عرق ولا لون له، مشيرة إلى أن مكافحة المغرب للإرهاب، في إطار من احترام المسار الديمقراطي وتعزيزه، وتبني تشريعات تحارب الإرهاب وغسيل الأموال في إطار احترام حقوق وحريات الإنسان.

وأكدت «ماء العينين»، أنه بالتوازي مع محاربة الإرهاب نعاني من حركات التجزئة والانفصال، وهو أمر لابد أن نعي له جيدا، خصوصا وأن احترام الحدود ووحدة الدول لبعضها البعض أمرا ضروريا، مشيرة إلى أن أخطر ما يغذي الإرهاب هي أفكار الانفصال والتجزئة واستهداف وحدة الدول.

ولفتت إلى أن كل الدول في الشمال تعاني من نزاعات انفصال، وتم التصدي لها بنجاح، وبالتالي لابد من دعم الدول في وحدة أراضيها وعدم استهداف انفصالها، مؤكدة أن منطقة الساحل من أخطر المناطق التي تستقطب الشباب للأعمال الإرهابية وفق تقارير الأمم المتحدة وبالتالي لابد من التكتل وليس التجزئة.

ومن جانبها، أكدت خديجة بيزوني، عضو البرلمان المغربي، أن جميع دول العالم باتت مهددة بخطر الإرهاب والذي له أوجه متعددة وليست جميعها بالضرورة واضحة، مطالبة المجتمع الدولي بمواجهته.

وقالت «بيزوني»، إن الإرهاب له صورا متعددة، ومن الخطير أن نغطي عليها ونسوقها بشكل آخر، لهذا ندعو الجميع «دول الأورومتوسطي»؛ لأن تكتلنا هو قوتنا وأي تشتيت سيكون إجهاز على قوتنا، وليس من مصلحة بلد منا عدم الانخراط في إستراتيجية واضحة لمحاربته.

وأشارت «بيزوني»، إلى أن الإرهاب يصعد ويتكرس بسبب هشاشة المجتمعات والفقر والجهل وانعدام الديمقراطية، مناشدة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار خلق نماذج تنموية واقتصادية خاصة قادرة على التحديات وأبرزها البطالة، والاهتمام بحقوق الإنسان.