العيادات المتنقلة بمستشفى سعاد كفافي تجري الكشف على 20096 حالة في مدينة رأس سدر

أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها بالقافلة الطبية التابعة لمستشفى سعاد كفافي المتنقل بلغ 20096 حالة بمختلف العيادات، التي استمرت على مدار 4 أيام بمدينة رأس سدر.

ولفت إلى، أن اليوم الأول تم إجراء الكشف على 4395 حالة و5408 حالات خلال اليوم الثاني، و6203 حالات خلال اليوم الثالث، و4090 حالة في اليوم الرابع، كما بلغ إجمالي عدد العمليات 108 عمليات، وعدد المحولين لمقر مستشفى سعاد كفافي بالقاهرة 684 حالة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة عبر تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن العيادة المتنقلة لمستشفى سعاد كفافي، ضمت 25 عيادة و165 طبيبًا وطبيبة، إضافة إلى المساعدين والعمال مقدمًا الشكر لمستشفى سعاد كفافي على الدعم المستمر منها، وحرصها على رعاية الحلات المرضية الخطيرة التي توجد بالمحافظة.