الإعدام شنقا لـ5 متهمين بالقتل بسبب خلافات ثأرية في السلام

قضت الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالإعدام شنقا لـ5 أشخاص متهمين بقتل آخر بسبب خلافات ثأرية بينهم في منطقة السلام.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين «إسلام ص.» 23 عاما، «محمود ع.»، 20 عاما، «أحمد م.» 23 عاما، «محمد ع.»، هارب، «محمد ص.»، هارب، تهمة قتل المجني عليه «أحمد شوقي حسين» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب وجود خلافات ثأرية بينهم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول، بإطلاق عيارا ناريا من «فرد خرطوش» تجاه المجني عليه، كما تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة حاملين أسلحة بيضاء «سكاكين»؛ لمساندته والشد من أزرة قاصدين من ذلك قتل المجني عليه.