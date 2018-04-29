علق اللواء حسن عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، على أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة، قائلًا إن جهات التحقيق هي المنوط بها تحديد المسؤولين عما حدث.



وأكد متحدث «القابضة للمياه»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، أن شبكة صرف التجمع الخامس تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ينقل المسؤولية إليهم.



وعجز عن الإدلاء بأي تصريحات حول موعد تسليم الشركة شبكات الصرف للمجتمعات العمرانية، معللًا ذلك بأنه لا يتوافر لديه معلومات بهذا الشأن، لكونه شغل منصبه متحدثًا رسميًا منذ 3 شهور فقط.



يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.



وكان اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد زار المنطقة مساء الأربعاء، وتفقد مناطق تراكم المياه ومحطات الصرف الصحي واستمع إلى شكاوى المواطنين.



وكلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم السبت، هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير مفصل حول أزمة تراكم مياه الأمطار التي جرت الأسبوع الماضي عقب هطول أمطار غزيرة على محافظة القاهرة.



