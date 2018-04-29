قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحراراة بدءًا من اليوم الأحد وسيستمر طوال الأسبوع، موضحًا أن ذروة الارتفاع ستكون في غد الاثنين، حيث تصل درجة الحرارة، على سبيل المثال، في محافظة القاهرة إلى 37 درجة، حسب تقديره.



وأضاف «عبد العال»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء السبت، أنه سيكون هناك نشاطًا للرياح وفرصًا لسقوط أمطار ليست بنفس غزارة التي سقطت الأسبوع الماضي، موضحًا أنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة.



وتوقّع وجود برق ورعد، إضافة إلى صول الأمطار لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، معلقًا على أزمة أمطار الأسبوع الماضي، بقوله: «لأول مرة تسقط أمطارًا في هذا الوقت، لأن فصل الربيع يكون فيه نشاطًا للرياح، إلا أن وجود أمطار عنيفة بهذا الشكل كانت مفاجأة، رغم أن الهيئة حذّرت ولم تُؤخَذ تنبيهاتها على محمل الجد».



وتابع أن خبراء الطقس يجتمعون في مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية؛ لمناقشة حالة الطقس من خلال الرؤية العلمية لكلٍ منهم، ثم يتوصلوا إلى صدور البيان، مشيرًا إلى إرساله للهيئات المعنية كمجلس الوزراء والمرور والموانئ البحرية والجوية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.



يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.



