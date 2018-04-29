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3.7 مليون موظف بدوام كامل في ألمانيا مرتب كل منهم أقل من ألفي يورو شهريًا

برلين - د ب أ
نشر فى : الأحد 29 أبريل 2018 - 1:41 م | آخر تحديث : الأحد 29 أبريل 2018 - 1:41 م

أعلنت الحكومة الاتحادية، أن هناك نحو 3.7 مليون مواطن يعملون بدوام كامل في ألمانيا يقل صافي الدخل الشهري لكل منهم عن ألفي يورو.

وجاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على استفسار من حزب اليسار في البرلمان الألماني «بوندستاج»، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» على نسخة من هذا الرد.

ووفقًا لأحدث الأعداد، التي تعود لنهاية عام 2016، بلغت نسبة هؤلاء الأشخاص 17.7% من جميع العاملين بدوام كامل وخاضعين للتأمينات الاجتماعية الإجبارية في ألمانيا.

وتفاوتت النسب بين غربي ألمانيا وشرقها، حيث بلغت في الغرب 14.7%، وفي الشرق 31.2%.


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