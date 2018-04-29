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جابر القرموطي يظهر بـ«شمسية» على الهواء

إيفون مدحت
نشر فى : الأحد 29 أبريل 2018 - 4:02 ص | آخر تحديث : الأحد 29 أبريل 2018 - 4:02 ص
ظهر الإعلامي جابر القرموطي، بـ«شمسية» على الهواء بعد نصيحة رئيس هيئة الأرصاد، المواطنين باستخدامها الأيام المقبلة. 

وتلقى «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس السبت، مداخلة هاتفية من الدكتور أحمد عبد العال، رئيس «الأرصاد»، أعلن خلالها عن اجتياح البلاد موجة حارة، مطالبًا المواطنين باستخدام المظلة للحماية من الحرارة الشديدة التي ستشهدها البلاد الفترة المقبلة.

وطالب «القرموطي» فريق الإعداد بإحضار مظلة له اتباعًا لنصيحة «الأرصاد»، معلقًا: «طالما الأرصاد قالوا نستخدم شمسية، يبقى نستخدم شمسية».

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