مهاجم المنتخب الألماني يعلن غيابه عن المونديال بسبب الإصابة

أكد لارس ستيندل مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ والمنتخب الألماني اليوم الأحد أنه سيغيب عن مونديال روسيا بسبب الإصابة التي لحقت به في الكاحل.



وخرج ستيندل مصابا في الدقيقة 38 من المباراة التي تعادل فيها جلادباخ مع شالكه 1 /1 أمس السبت، وأظهرت الفحوصات الأولية أنه لم يتعرض لكسر في القدم، لكن الفحوصات الإضافية التي خضع لها اللاعب اليوم الأحد أكدت غيابه عن الملاعب في الجولات الأخيرة من البوندسليجا وكذلك عن كأس العالم.



وقال ستيندل في بيان له "من الصعب جدا التعرض للإصابة في هذا التوقيت".



وأضاف "من ناحية لن أتمكن من مساعدة الفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم، ومن ناحية أخرى من المؤسف تماما أن فرصة مشاركتي في كأس العالم قد تبددت".

وعلى غير المتوقع شارك ستيندل في كأس القارات العام الماضي وظهر بشكل جيد ليساهم في فوز المنتخب الألماني باللقب.



وانضم ستيندل إلى القائمة الأخيرة التي أعلنها يواخيم لوف مدرب ألمانيا، حيث بدا أنه يتنافس مع ساندرو فاجنر مهاجم بايرن ميونخ وماريو جوميز مهاجم شتوتجارت على تمثيل خط هجوم الماكينات في المونديال.



ويعلن لوف عن قائمته الأولية للمونديال في 15 أيار/مايو المقبل.



ويعاني الفريق الألماني من الإصابات التي لحقت بالثلاثي سيرجي نابر وكريم ديميرباي وجيروم بواتينج.