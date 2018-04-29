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«صحة الإسكندرية»: تكثيف الرقابة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان

الإسكندرية - هدى الساعاتي:
نشر فى : الأحد 29 أبريل 2018 - 3:51 م | آخر تحديث : الأحد 29 أبريل 2018 - 3:51 م

وجهت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة عزة الفناجيلي، بضرورة تكثيف الجهود لمراقبة الأغذية، خاصة منتجات الياميش والوجبات المطهية، التي تقدم بالمطاعم للجمهور، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية للأماكن والعاملين، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وأشارت «الفناجيلي» في بيان لها اليوم إلى، أنه منذ الأول من الشهر الحالي تم المرور على 595 منشأة، وسحب 1633 عينة، وتم إعدام 1686 كيلوجرامًا من أغذية منتهية الصلاحية وخضروات ومخللات و140 لترًا من العصائر والمشروبات المحظورة.

وتابعت: «وتم التحفظ على 40 جوال بندق، زنة الجوال 25 كيلوجرامًا، وتم عمل 1121 محضرًا لعدم وجود اشتراطات صحية ولعدم حمل شهادة صحية، كما تم غلق 218 منشآة بدون ترخيص، وتم التحفظ لحين ورود نتيجة التحليل لـ 2 طن و350 كيلوجرامًا من الأغذية منتهية الصلاحية، واستخراج 1030 شهادة.


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